وزيرة داخلية إيطاليا: عززنا أواصر العلاقات الثنائية مع ليبيا في الأشهر الأخيرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي: عززنا أواصر العلاقات الثنائية مع ليبيا في الأشهر الأخيرة

وقد التقت الوزيرة لامورجيزي بمقر وزارة الداخلية، قصر (ڤيمينالي) الثلاثاء، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، أحمد معيتيق.

وفي هذا السياق، صرحت لامورجيزي قائلة: “لقد أتيحت لنا الفرصة في الأشهر الأخيرة للقاء بانتظام، مع حوار صريح وبناء دائمًا، وتعزيز الروابط بين بلدينا”، مؤكدة “مشاعر القرب من الشعب الليبي وأقصى دعم لحكومة الوفاق الوطني في عملية إحلال الاستقرار على الأراضي الليبية”.

وشددت صاحبة وزارة الداخلية على أن “إيطاليا كانت وستبقى دائما إلى جانب ليبيا في عملية تعزيز مؤسساتها وإعادة إنطلاقها الاقتصادي والاجتماعي”، مضيفة أنه “على ضوء الانتخابات المقبلة (المقررة في كانون الأول/ديسمبر)، يبقى التزام الإيطالية عالياً ومراعياً لاحتياجات ورغبات الشعب الليبي، مما يؤكد الأواصر التاريخية المميزة التي تتميز بها العلاقات بين بلدينا”.

وخلصت الوزيرة لامورجيزي الى القول: “إن التزام بلادنا لا يزال الحرص على وضع السلام في ليبيا في قلب اللقاء مع المحاورين الدوليين، وبشكل خاص، المؤسسات الأوروبية وبقية دول منطقة المتوسط، للعمل معًا من أجل حل مستقر يمثل مرحلة جديدة للشعب الليبي بأسره”.