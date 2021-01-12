مايك بومبيو يلغي زيارته المقررة لبروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو المقررة يومي غد وبعد غد إلى بروكسل قد أًلغيت.

وجاء الإعلان في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تهديدات بالعزل قبل ثمانية أيام فقط من انتهاء ولايته الدستورية الرسمية، وذلك على خلفية أحداث اقتحام مجلس النواب الأمريكي (الكابيتول).

وأشار بيان الخارجية الأمريكية أن بومبيو، أحد أهم المقربين من ترامب، قد قرر البقاء في واشنطن لتسهيل عملية انتقال منظم للسلطة بين الرئيس الحالي والرئيس المنتخب جو بايدن.

وكان من المقرر أن تشمل زيارة بومبيو لبروكسل لقاء مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ ووزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمس.

هذا ولم تكن زيارة المسؤول الأمريكي تتضمن أي لقاء مع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي.