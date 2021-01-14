سالفيني يعلن الاستعداد لقيادة حكومة جديدة في ايطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اعاد زعيم حزب الرابطة، الذي يقود تيار يمين الوسط المعارض، ماتيو سالفيني التأكيد على أنه بوسعه تشكيل حكومة جديدة تحظى باغلبية في البرلمان، في حال تعذر اجراء انتخابات سياسية مبكرة بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

وكان حزب الرابطة قد تحالف خلال الدورة التشريعية الحالية مع حركة خمس نجوم بعد انتخابات 2018 البرلمانية لتشكيل حكومة جوزيبي كونتي الاولى والتي اسقطها سالفيني نفسه باعلانه تفكيك التحالف مع الحركة في صيف عام 2019.

وقال زعيم حزب الرابطة في تصريح للصحفيين اليوم الخميس “يمين-الوسط لديه حكومة جاهزة، وأعتقد أن هناك أصوات كافية في البرلمان. إذا قالوا لي حاولت أنت إخراج البلاد من هذه المشاكل، مع النساء والرجال والمشاريع لاستعادة إيطاليا، سوف أعلن استعدادي ولن أتراجع”.

ولكنه أضاف “كل شيء الآن في يد الرئيس سيرجو ماتاريلا، ونأمل أن يساعدنا في فهم ما يحدث”.