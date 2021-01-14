دي مايو: أعين العالم تتجه نحونا ولا يمكننا الفخر بذلك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن أعين العالم تتجه نحو بلادنا ولا يمكننا الفخر بذلك. تعليقا على انسحاب حزب “إيطاليا حيّة” بزعامة ماتيو رينزي من الائتلاف الحاكم.

كتب الوزير دي مايو على (فيسبوك) الخميس، أنه “بينما تمر البلاد بأحلك اللحظات في تاريخها، اختار ماتيو رينزي أمس سحب وزرائه وخلق أزمة حكومية أخرى”. وأشار الى ان “العالم ينظر إلينا ولا يمكننا للأسف أن نفخر بذلك”.

وتابع “في عام الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين، والرئاسة المشتركة للقمة الأممية حول التغيرات المناخية (COP26)، وقبل كل شيء في العام الذي يجب أن نشرع فيه بخطة مارشال للألفية الجديدة، تجازف إيطاليا بأن تتلطخ بشكل لا يمحى بلفتة أعتبرها غير مسؤولة”.

وأضاف وزير الخارجية: “سيكون لدينا كثيراً مما نتعلمه من الشعور بالوحدة الذي اتسم به شعبنا خلال هذا الوباء الرهيب”، فـ”لعائلاتنا، أبناءنا وأجدادنا الحق بأن تكون إلى جانبهم حكومة مسؤولة وناضجة، تتمتع بالقوة للدفاع عن قطاعي الإنتاج والعمل”.

وأشار دي مايو الى أن “المسؤولية ليست كلمة فارغة، بل جوهر كل عمل وقرار نتخذه اعتبارا من الآن وفي الأيام القليلة القادمة”، وذلك “في ظل احترام المؤسسات التي نمثلها وبما يتماشى والتوجه السياسي نريد أن نطبعه على بلادنا”.