مسؤولة آثارية: الملعب الروماني التاريخي فقد 51 مليون يورو عام 2020

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مسؤولة آثارية إيطالية إن الملعب الروماني التاريخي (الكولوسيوم) فقد 51 مليون يورو عام 2020، من واردات السياحة.

جاء ذلك على لسان مديرة الكولوسيوم ألفونسينا روسّو، التي قدمت اليوم التقرير السنوي لعام 2020 وبرنامج 2021، فضلا عن بعض البيانات عن الخسائر المتراكمة على الصرح التاريخي عام 2020 بسبب الإغلاق الذي فرضته حالة الطوارئ الصحية.

وأضافت روسّو في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية الخميس، أن من “المقرر إقامة حفل موسيقي غنائي يوم 16 كانون الثاني/يناير مع فناني أوبرا، لتكريم كوادر قطاع الترفيه الموجودين في منازلهم حالياً”، وكذلك “استعدادا لإعادة فتح المتاحف المحتمل في المناطق الصفراء ابتداءً من السبت المقبل”.

وذكرت مديرة الصرح الروماني أنه “خلال عام 2020، مقارنة بعام 2019، سجلنا خسارة بنسبة 75٪”، في الواردات “أي ما يعادل حوالي 51 مليون يورو”، لذلك “ففي حالة اتخاذ قرار حكومي بإعادة الافتتاح في 16 الشهر الجاري، فنحن مستعدون في الواقع لاقامة الحفل الموسيقي”.

وأشارت مديرة الملعب الروماني الى أنه “خلال الحفل الموسيقي، الذي يعد في الأساس رمزًا للأمل والتعافي، سيتم تقديم عروض أوبرا مبهجة للغاية، مخصصة للزوار الذين سيكونون في الصرح وسيتم بثها على شبكات التواصل الاجتماعي”، حيث “ستقدم معزوفات لموزارت، پوتشيني، بيزيت وڤيردي”.