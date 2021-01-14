ستولتنبرغ: قلق من دور روسيا المتصاعد في العالم خاصة في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) عن قلقه العميق جراء تصاعد الدور الروسي في مختلف مناطق العالم، خاصة في أفريقيا، الشرق الأوسط وليبيا.

وكان يانس ستولتنبرغ يتحدث في مؤتمر صحفي عقده بالاشتراك مع رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية محمد ولد الغزواني، بعد لقاءهما اليوم في مقر الحلف في بروكسل.

وعبر الأمين العام لناتو عن قناعته أن تمدد التأثير الروسي في ليبيا يأتي ليدعم موقف الحلف المصمم على الاستمرار في دعم عملية برلين وجهود الأمم المتحدة لايجاد حل للنزاع في هذا البلد.

وأشار ستولتنبرغ إلى ترحيب الحلف باتفاق وقف اطلاق النار في ليبيا و انطلاق منتدى الحوار بين الأطراف الليبية، وقال: “نحن جاهزون لتقديم الدعم لبناء القدرات الأمنية الليبية عندما تتوفر الظروف الأمنية والسياسية الملائمة”.

وكان ستولتنبرغ قد بحث مع ضيفه الموريتاني مواضيع تتعلق بالتعاون الثنائي خاصة في مجال محاربة الهجرة غير النظامية والإرهاب وكيفية دعم القوات المشتركة لدول جنوب الصحراء.