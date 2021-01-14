كونتي يتعهد في لقاء مع ماتاريلا بمخاطبة البرلمان ويقبل استقالة أعضاء حزب رينزي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- التقى رئيس الجمهورية، سيرجو ماتاريلا عصر اليوم الخميس بقصر الرئاسة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، حيث أكد الاخير “الرغبة في مخاطبة غرفتي البرلمان لتوضيح الوضع السياسي”، بعد استقالة ممثلي حزب السناتور ماتيو رينزي (ايطاليا حية) من الجهاز التنفيذي.

واشارت مذكرة صدرت عن رئاسة الوزاء الى أنه، خلال اللقاء الذي دام حوالي ساعة من الزمن، “وقع رئيس رئيس الجمهورية، بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء، على مرسوم قبول استقالة وزيرة السياسات الزراعية تيريزا بيلانوفا وعلى تولي رئيس الوزراء لهذا المنصب بالانابة مؤقتا”.

كما تم قبول استقالة وزيرة شؤون الاسرة وتكافؤ الفرص (بدون حقيبة وزارية) إيلينا بونيتي ووكيل وزارة الشؤون الخارجية، إيفان سكالفاروتو.