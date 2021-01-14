أمين عام ناتو: نأمل انتقالا هادئا للسلطة بواشنطن ونتطلع للعمل مع بايدن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ، عن رغبة الحلف برؤية انتقال هادئ ومنظم للسلطة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان ستولتنبرغ يجيب على سؤال يتعلق بما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية حالياً، خلال مؤتمر صحفي عقده بالاشتراك مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، بعد لقاءهما اليوم في مقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأعاد المسؤول الأطلسي التذكير بموقف الحلف تجاه أحداث اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) في واشنطن، حيث قال: “أنه هجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية وعمل صادم وغير مقبول”.

وشدد ستولتنبرغ على ضرورة احترام نتائج الانتخابات والقيم الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية، مجدداً ثقته بالمؤسسات الديمقراطية في هذا البلد.

وقال الأمين العام للحلف أنه يتطلع للعمل مع الرئيس المنتخب جو بايدن، واصفاً إياه بـ”المسؤول الملتزم بقيم الحلف وأهمية التعاون مع الأوروبيين”.

يذكر أن ستولتنبرغ تجنب بعناية التعليق على تصويت الكونغرس الأمريكي على عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

هذا وكان الأمين العام للحلف قد بحث مع الرئيس الموريتاني مواضيع تتعلق بالأمن الإقليمي ودعم قوات دول جنوب الصحراء في محاربة الإرهاب.

ومن المقرر أن يرسل الحلف بعثة خبراء لموريتانيا للتعرف عن قرب على الأولويات وتقديم مزيد من المساعدات والدعم في مجالات أمن الحدود ورفع الألغام وتحسين كفاءات القوى العسكرية والأمنية.