ايطاليا: تسجيل 522 وفاة جديدة بسبب كورونا واكثر من 17 ألف اصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما –أفادت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الايطالية مساء اليوم الخميس بتسجيل 522 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد)، بينما بلغت الاصابات اليومية بالفيروس 17 ألفا و246 إصابة بعد تحليل 60585 مسحة اختبار.

ويبلغ العدد الاجمالي للوفيات منذ بداية انتشار الوباء 80 الفا و648، في حين أن معدل الحالات الايجابية مقارنة بمسحات الاختبار يقدر بـ10.7%.

واستمرت وتيرة التراجع في عدد مرضى العناية المركزة بعد خروج 22 منها بين الامس واليوم، ليبلغ مجموعهم 2557 مريضا.

وتماثل 20 الفا و115 شخص للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الذين تغلبوا على الفيروس منذ بداية انتشاره بداية العام الماضي إلى مليون و649 ألفا و51.

الحالات الايجابية المؤكدة للفيروس تراجعت بين أمس واليوم بمقدار 3 آلاف و394، ليبلغ اجمالي الاصابات النشطة 561 الفا و380.