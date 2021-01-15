السفير الامريكي: روما وواشنطن متحدتان وخاصة في الاوقات الصعبة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما– أشار سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى ايطاليا، لويس آيزنبرغ ، الى أن روما وواشنطن “تتشاطران تاريخا طويلا من القيم والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون”.

وجاء حديث السفير الأمريكي في رسالة فيديو بعنوان “وداعا إيطاليا”، بعد مرور ثلاث سنوات ونصف من قيادته للبعثة الدبلوماسية الامريكية في روما.

وتابع الدبلوماسي الامريكي، الذي أدار حملة تبرعات للحزب الجمهوري خلال حملة دونالد ترامب الرئاسية في عام 2016 ورشحه الاخير سفيرا في روما في صيف 2017، “إيطاليا والولايات المتحدة تتحدتان بشكل خاص في الأوقات الصعبة. معا نواجه وباءً رهيبًا وسننتصر”.

وقال السفير المنتهية ولايته “نحن نعلم أن دولنا تكون أقوى عندما نعمل معًا لتحقيق أهداف مشتركة. لقد أثبتنا ذلك عدة مرات وسنفعل ذلك مرة أخرى ضد هذا الوباء”.