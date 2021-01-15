رئيس أساقفة إيطاليا: ننظر بثقة إلى رئيس الجمهورية لحل أزمة الحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين الكاردينال غوالتييرو باسّيتّي، إن “هذه ساعات من عدم اليقين لبلدنا. في هذه اللحظة نتطلع بثقة إلى رئيس الجمهورية (سيرجو ماتّاريلا) الذي سيتمكن من تحديد السبيل الأقل صعوبة وبحكمة”، لحل أزمة الحكومة.

وفي تصريحات صحافية من مكتبه بروما في اليوم الأول لعودته إليه بعد تعافيه من وباء كوفيد 19، أضاف الكاردينال باسيتّي أنه “أجد حافزًا قويًا في الكلمات التي ألقاها الرئيس ماتاريلا في خطابه لنهاية العام، حين قال: نحن لا نعيش قاب قوسين من التاريخ. هذا هو وقت البنائين. وأضيف، أن هذا وقت الأمل أيضًا!”.

وخلص رئيس أساقفة إيطاليا الى القول: “تنتظرنا أشهر صعبة لإعادة بناء مجتمعاتنا. لهذا السبب، يجب أن تتوجه نظرتنا نحو الخروج من حالة الطوارئ الصحية والتطلع إلى أسس موسم جديد لا يترك أحدًا في نهاية الركب”.