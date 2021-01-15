الاتحاد الأوروبي يضيف فيصل المقداد على لائحة العقوبات الخاصة بسورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قرر المجلس الوزاري الأوروبي إضافة اسم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على لائحة عقوباته، التي فرضها على سورية منذ عام 2011.

وكان المقداد عُين وزيراً للخارجية أواخر العام الماضي خلفاً لرئيس الدبلوماسية السورية الراحل وليد المعلم.

ويأتي القرار الأوروبي ليرفع أعداد المسؤولين ورجال الأعمال السوريين المشمولين بلائحة العقوبات إلى 289 شخصاً تمت مصادرة أصول أموالهم وحظر دخولهم إلى أراضي دول الاتحاد بالإضافة إلى 70 هيئة وشركة سورية مُنع التعامل معها وتقديم أي مساعدة لها.

وأشار القرار الصادر عن المجلس الوزاري الأوروبي اليوم الى أن بروكسل تراقب تطورات الصراع السوري وتقوم بمراجعة لائحة العقوبات بشكل دوري.

إلى ذلك، يرفق الأوروبيون بياناتهم المتصلة بالعقوبات على سورية بمواقف تؤكد تمسكهم بالحل السلمي في البلاد تحت قيادة الأمم المتحدة ووفق بيان جنيف عام 2012.