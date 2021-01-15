مسؤول صحي إيطالي: نسير على خطة التلقيح تماماً ومن ناحية التوريد أيضاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول صحي إيطالي: “لقد تم احترام خارطة الطريق التي وضعناها للقاح حتى الآن، بل استبقناها أيضاً، حتى على صعيد توزيعها من قبل شركات الانتاج”.

جاء ذلك على لسان مدير قسم الأمراض المعدية بمعهد الصحة العالي (ISS) جاني ريتسا، خلال مؤتمر صحفي بوزارة الصحة حول تحليل بيانات المراقبة الإقليمية لوباء كوفيد 19، رداً على أسئلة الصحفيين بشأن شراء اللقاحات.

وأضاف ريتسا “أتوقع عدم ظهور مشكلات كبيرة والتي قد تؤثر على جميع البلدان الأوروبية وليس علينا فقط”، كما “نأمل أن تتم الموافقة على لقاحات أخرى أيضًا، الأمر الذي سيعتمد على تدقيق الهيئات التنظيمية”.

وخلص المسؤول بمعهد الصحة العالي الى القول إنه “كلما زاد عدد جرعات اللقاح المتوفرة لدينا، كلما زادت قدرتنا على إقامة حملة تلقيح شاملة”.