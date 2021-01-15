إيطاليا: إصابات كوفيد 16146 وضحاياه 477

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت وزارة الصحة الإيطالية إن “عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء البلاد اليوم الجمعة، بلغت 16,146 حالة تم الإعلان عنها”.

وحسب معطيات نشرة الدفاع المدني الصادرة عن وزارة الصحة، فـ”منذ يوم أمس، تم تسجيل 477 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 81,325 حالة منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بوباء كوفيد 19″.

وذكر بيان الدفاع المدني أن “11 مقاطعة في البلاد تم إعلانها مناطق حمراء، أي ذات خطورة عالية من حيث أعداد الإصابات”، بينما “تجاوزت صالات العناية المركزة عتبة الحالات الحرجة في 12 اقليم إيطالي”.

وأشارت الخريطة الموضحة في مسودة تقرير المراقبة التابع للمعهد العالي للصحة (ISS) ووزارة الصحة حول تطورات الأوضاع في البلاد من ناحية وباء كوفيد 19، الى أن “المناطق الحمراء تشمل مقاطعا لومبارديا، صقلية، وبولتسانو”. أما “المناطق البرتقالية فقد شملت 9 أقاليم، بما فيها لاتسيو، التي تخرج عن المنطقة الصفراء لأول مرة”.