الداخلية الإيطالية: وصول 340 شخصًا إلى شواطئنا منذ بداية العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية عن وصول 340 مهاجرا إلى السواحل الإيطالي منذ بداية العام حتى الآن، بما في ذلك عمليات رسّو المهاجرين التي تم الكشف عنها حتى الساعة 8 من صباح اليوم.

وأضافت الداخلية في بيان صدر عن مقرها، قصر (ڤيمينالي) الجمعة، أنه “في الفترة نفسها من العام الماضي كان عدد المهاجرين الوافدين قد بلغ 527 بينما كانوا 53 شخصاً فقط عام 2019″، مبينة أنه “بعد تسجيل وصول 53 شخصًا يوم الاثنين، لم يتم تسجيل أي أشخاص آخرين رسوا على سواحلنا هذا الأسبوع، مما أبقى العدد الإجمالي للأشخاص الذين يصلون عن طريق البحر إلى بلادنا دون تغيير منذ بداية الشهر”.

وذكرت معطيات وزارة الداخلية أنه “في العام الماضي، طوال شهر كانون الثاني/يناير بأكمله، كان هناك 1342 مهاجر وافد، بينما كانوا قد توقفوا عام 2019 عند 202 مهاجر فقط”.

وأشارت الوزارة الى أنه “بناءً على ما تم الإعلان عنه من جنسيات المهاجرين وقت وطوئهم التراب الإيطالي، فإن من بين الـ340 مهاجراً الذين وصلوا عام 2021، هناك 50 أفغانيا (15٪)”، أما بقية المهاجرين فهم من “تونس (بنسبة 6.12٪)، تركيا (2.1٪) وإيران (1٪) بالإضافة إلى 265 شخصًا (78٪) من دول أخرى أو لا يزالون يخضعون لعمليات تحديد الهوية”.