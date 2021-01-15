ريتسا: في الطليعة أوروبياً على مستوى التلقيح ضد كوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مدير قسم الأمراض المعدية بمعهد الصحة العالي الإيطالي (ISS) جاني ريتسا، إن “مقطعات البلاد تبذل جهدًا مثاليًا”، فـ”إيطاليا في موقع صدارة أوروبياً في مجال التطعيم”، ضد فيروس كورونا.

واضاف ريتسا، خلال مؤتمر صحفي بوزارة الصحة حول تحليل بيانات المراقبة الإقليمية لوباء كوفيد 19، الجمعة، “أنا راضٍ عن بدء حملة التطعيم، لقد أظهرنا أنه يمكننا صنع عدد كبير من اللقاحات في وقت قصير. من الواضح أننا نستطيع العمل بشكل أفضل، لكننا الأوائل في أوروبا ويجب أن نستمر على هذا النحو”.

وأشار المسؤول الصحي الى أنه “حتى الآن يمكننا تقديم ملخص عن تأثير عطلة عيد الميلاد على اتجاه منحى الوباء، وقد رأينا زيادة محدودة في الإصابات”، مما “يعني أننا تمكنا من إبطاء سرعة الفيروس إلى حد ما، والذي كانت عدواه ستعود بشكل حاسم إن لم تكن هناك بعض الإجراءات المهمة التي أدت أيضًا إلى تضحيات من جانب الجميع”.

وأعرب ريتسا عن “الأمل أن نستمر بإبقاء حركة الفيروس تحت السيطرة كما فعلنا حتى الآن، وإن كان بإمكاننا أن نفعل ما هو أفضل دائمًا”. واختتم مستدركا “لكننا نعلم أن علينا الحفاظ على توازن مستدام بين الحاجة للإجراءات وعدم قمع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للبلد بشكل تام”.