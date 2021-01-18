أيطاليا تدعو اسرائيل للتراجع عن قرار بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما– دعت الحكومة الايطالية، على لسان وزارة الخارجية، السلطات الاسرائيلية الى مراجعة قرارها الخاص بالبدء في بناء ما يقرب من 800 وحدة سكنية جديدة في مختلف المستوطنات في الضفة الغربية.

وأشارت الخارجية في مذكرة الاثنين، الى أن “إيطاليا تجدد الإعراب عن قلقها العميق إزاء القرار الإسرائيلي الأخير”، منوهة بأنه نفس موقفها في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عند طرح مناقصة بناء وحدات استيطانية في “جفعات هماتوس” بالقدس الشرقية.

وحذرت من “إن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويهدد بشكل غير قابل للمعالجة بتقويض جدوى حل الدولتين العادل والمستدام تماشيا مع المعايير المعترف بها دوليًا وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

وأضافت الخارجية الايطالية، وبالتالي “نحث إسرائيل على الامتناع عن أي عمل أحادي لا يكون له أي أثر سوى تقويض الجهود الجارية لإعادة مناخ الثقة بين الطرفين وتعريض استئناف المفاوضات المباشرة للخطر”.