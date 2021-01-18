جينتيلوني: المفوضية ستتعاون مع أي حكومة ايطالية لديها أغلبية برلمانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل– أكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني على ان الجهاز التنفيذي الاوروبي سيتواصل مع الحكومة الايطالية التي تتمتع بالاغلبية في البرلمان الوطني، في اشارة الى الأزمة السياسية الراهنة في روما بعد انٍسحاب حزب (ايطاليا حية) من الائتلاف الحاكم وامكانية خسارة حكومة جوزيبي كونتي للاغلبية في مجلس الشيوخ.

وقال جينتيلوني، رئيس الوزراء الايطالي الاسبق، “الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أننا سنتواصل ونتفاوض ونتعاون مع الأغلبية التي سيقررها البرلمان الإيطالي”، ردا على سؤال فيما إذا كان يعتقد أن الحكومة الحالية قادرة على تنفيذ الإصلاحات وفقًا لتوصيات المفوضية الاوروبية.