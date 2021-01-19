قلق ايطالي لتأخر وصول امدادات لقاح فايزر-بيونتك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف مدير وكالة الدواء الايطالية (AIFA)، نيكولا ماغريني تأخر وصول امدادات لقاح فايزر-بيونتك، بـ”المقلق للغاية”.

وكانت الشركة الامريكية-الألمانية قد أعلنت تقليص امدادات اللقاحات الى ايطاليا لفترة مؤقتة من 470 ألف جرعة أسبوعيا الى حوالي 397 ألفا، ولكنها أرسلت فقط أمس 53 ألف جرعة على أن ترسل غدا ما تبقى من حصة هذا الاسبوع.

ونوه مدير وكالة الدواء بأن الشركة أعلنت التأخير في ارسال الامدادات “في اللحظة الأخيرة”، وقال “إذا كان التأخير لمدة أسبوع واحد فقط ، فقد لا تكون العواقب خطيرة للغاية” على مسار عملية التطعيم الوطنية التي بدأت في الاسبوع الاخير من شهر كانون الاول/ديسمبر الماضي.

واشار ماغريني الى ان “الهدف هو النجاح بنهاية شهر آذار/مارس في تطعيم جميع الذين تزيد أعمارهم عن الثمانين عاما والمهنيين الصحيين”.