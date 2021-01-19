بلجيكا تسجل 37 وفاة بكوفيد-19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت السلطات الصحية البلجيكية عن تسجيل 37 حالة وفاة و932 إصابة جديدة بوباء كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتأتي هذه الأرقام لترفع معدلات الإصابة الاجمالية بالوباء في البلاد إلى 679771 حالة وعدد الوفيات إلى 20472 حالة منذ بداية انتشاره.

وبالرغم من أن المركز الوطني لإدارة الأزمات يؤكد استمرار انخفاض مؤشرات الوباء، إلا أن السلطات المحلية والفيدرالية لا تزال تبحث إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية في محاولة لمنع تفشي سلالات جديدة من فيروس كورونا في البلاد.

يشار إلى أن مجلس الوزراء المصغر لم يتمكن خلال اجتماع طارئ له يوم أمس من إقرار أي اجراء إضافي، مكتفياً بترحيل الأمر لاجتماعات حكومية موسعة مبرمجة بعد أيام مع لجنة الخبراء المعنية بتقديم النصح للسياسيين للتعامل مع وباء كورونا.

ويأتي التوجه نحو مزيد من الإجراءات في الوقت الذي تتواصل فيه حملات التلقيح في مختلف أنحاء البلاد.