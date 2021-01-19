الامم المتحدة: اللجنة الدستورية الليبية تبدأ لقاءها الثاني بالغردقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلنت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، انطلاق أعمال اللقاء الثاني للجنة الدستورية المؤلفة من وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بعشرة أعضاء لكل منهما، لمناقشة الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة في 24 كانون الاول/ديسمبر 2021. ويُعقد اللقاء على مدى 3 أيام في مدينة الغردقة، باستضافة من الحكومة المصرية.

ونقلت البعثة عن الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز في كلمتها الافتتاحية عبر الاتصال المرئي، الترحيب بالمشاركين، مؤكدة “ضرورة الاتفاق على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة نظراً لأهمية ذلك وارتباطه بمُخرجات المسارات الأخرى”. وقالت “إذا لم تتوصلوا إلى اتفاق فسيكون لذلك تداعيات سلبية جداً على المسارات الأخرى، بما فيها الحالة الأمنية والاقتصادية”، حيث “تقع عليكم مسؤولية كبيرة في التوصل إلى توافق حول الترتيبات الدستورية”.

وجددت بعثة الأمم المتحدة دعمها المُستمِر للحوار البناء بين المجلسين، وقالت انها “تترقب نتائج هذا الحوار في ختام مهلة الستين يوما وفقاً للمادة الرابعة من خارطة الطريق”، مُتمنية أن “يُسفر عن نتائج إيجابية تُساعد في المُضي قُدُما بهدف تحقيق الاستقرار ودعم نتائج مُلتقى الحوار السياسي الليبي”.