رئيس الوزراء الايطالي الاسبق ماريو مونتي يعلن دعمه لحكومة كونتي بمجلس الشيوخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس الوزراء الايطالي الاسبق، ماريو مونتي انه سيصوت لصالح حكومة جوزيبي كونتي في اقتراع خاسم على الثقة بمجلس الشيوخ سيجري مساء اليوم الثلاثاء.

وقال مونتي، السيناتور مدى الحياة ضمن خمسة آخرين بمجلس الشيوخ، مخاطبا المجلس “سأصوت بالثقة، ولا أحمل أصواتا أخرى إلا صوتي”، منوها بأن منحه الثقة للجهاز التنفيذي الحالي يبقى “كما هو الحال دائمًا، حرًا ومشروطًا بما ستكون عليه الإجراءات الحكومية وما إذا كانت تتوافق مع قناعاتي”.

وأردف مونتي، الذي قاد حكومة تكنوقراط بعد استقالة حكومة برلسكوني في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، “إذا كان هذا هو الحال في المستقبل، فلن أؤيد فقط، بل سأعمل مع الرأي العام، بما في ذلك الرأي العام الدولي، لدعم عمل الحكومة”.