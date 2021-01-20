وزيرة داخلية إيطاليا: إجراءات وقائية فعالة لأجهزتنا الأمنية ضد الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، إن هناك إجراءات وقائية فعالة من جانب أجهزتنا الأمنية ضد الإرهاب.

وأضافت الوزيرة لامورجيزي في تصريحات صحافية، الثلاثاء، أن “عملية الشرطة التي نسقتها نيابة لاكويلا (عاصمة مقاطعة أبروزو ـ وسط)، والتي أدت إلى اعتقال المقاتل الأجنبي الإيطالي، المتورط بنشاط يرتبط بالإرهاب الدولي، تؤكد الإجراءات الوقائية الفعالة لأجهزتنا الأمنية والاستخباراتية، وكذلك التعاون المكثف والمثمر مع الدول الأخرى”.

وشددت وزيرة الداخلية على “ضرورة إيلاء أقصى قدر من الاهتمام والالتزام بمكافحة التطرف ونشاط التجنيد في صفوف الجماعات الإرهابية”، وذلك “من خلال المراقبة المستمرة لهذه الظاهرة وتكثيف التبادل الدولي للمعلومات لتعقب المتورطين بالأنشطة الإرهابية”.

وكانت قوات الشرطة قد نفذت صباح الأربعاء تدبير حبس احترازي في السجن ضد مقاتل أجنبي إيطالي يبلغ من العمر 24 عامًا لضلوعه بنشاط يرتبط بالإرهاب، بما في ذلك التجنيد الدولي، التغني بالإرهاب والتحريض على ارتكاب جرائم لهذه الأغراض.