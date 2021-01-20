بلجيكا تسجل ارتفاعاً مفاجئاً في مرضى كورونا بالمشافي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – سجلت السلطات الصحية البلجيكية اليوم ارتفاعاً مفاجئاً وحاداُ في اعداد مرضى كوفيد-19 الذين يحتاجون للعلاج في المشافي.

وأشار المركز الوطني لإدارة الأزمات الى أن 183 مصاباً بالوباء قد أدخلوا لتلقي العلاج في المشافي يوم أمس، في حين لم يكن العدد يتجاوز 98 شخصاً خلال اليوم الذي سبقه.

ويبلغ عدد مصابي كوفيد-19 في المشافي حالياً 1900 شخصاً منهم 360 في وحدات العناية المشددة.

هذا وأعلن المركز عن تسجيل 82 وفاة و 1479 إصابة بالوباء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع عدد ضحاياه إلى 20554 شخصاً وعدد المصابين به إلى 681250 حالة منذ بداية الانتشار.

وتأتي الأرقام الجديدة وسط مخاوف من إمكانية تباطؤ حملات التلقيح الجارية في البلاد حالياً بعد اعلان شركة فايزر-بيونتيك، المزود الرئيسي للقاحات، عن تأخر “طفيف” في تسليم الجرعات المطلوبة.