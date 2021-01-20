حماس تنتقد وزير خارجية ادارة بايدن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- انتقدت حركة (حماس) تصريحات وزير الخارجية الأمريكي القادم، أنتوني بلينكين حول القدس.

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم: “تصريحات أنتوني بلينكين وزير خارجية إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن حول اعترافه بمدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال وابقاء سفارة بلاده في المدينة، مخالفة بشكل واضح للقانون والقرارات الدولية”.

وأضاف: “هي إنكار لحقوق شعبنا الراسخة بأرضه ومقدساته، واستهتار واضح بكل المنظومة العربية على المستوى الرسمي والشعبي”.

وكان بلينكن قال لجلسة استماع بالكونغرس الأمريكي إن إدارة بايدن لن تتراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وستبقي السفارة الأمريكية بالقدس.

وكان قرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى المدينة قد ادى الى قرار القيادة الفلسطينية قطع العلاقات معها.

وقال قاسم “هذه التصريحات تؤكد مرة أخرى فشل المراهنة على الإدارات الأمريكية المتلاحقة، بالوقوف إلى جانب حقوق شعبنا الفلسطيني، ويجب المراهنة فقط على قدرة شعبنا على انتزاع حقوقه عبر استراتيجية نضال موحدة وترتيب البيت الفلسطيني”.

وسبق للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قال إنه يتطلع الى العمل مع إدارة بايدن.