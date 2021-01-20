منظمات أممية: أسف لغرق مهاجرين قبالة السواحل الليبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت كل من منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة عن شعورهما بالأسف لغرق 43 مهاجراً قبال السواحل الليبية يوم أمس، فيما يعتبر الحادث الأول من نوعه هذا العام.

وأشارت المنظمتان في بيان صدر عنهما تلقت (آكي) الإيطالية نسخة منه اليوم إلى انقاذ عشرة أشخاص ممن كانوا موجودين على متن القارب الغارق، تمت اعادتهم إلى مدينة زوارة الليبية الساحلية.

وأشار البيان إلى أن الناجين من الغرقى يحملون جنسيات ساحل العاج، نيجريا، غانا وغامبيا، مبيناً أن طواقم منظمة الهجرة الدولية تقدم لهم مساعدات عاجلة مثل الدواء والغداء.

وبحسب شهادات الناجين جميع الغرقى هم من الرجال القادمين من دول شرق أفريقيا.

وبعد هذه الحادثة، ناشدت الهجرة الدولية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين المجتمع الدولي التحرك بشكل طارئ لتغيير الوضع وتحسين مستوى البحث والإنقاذ في المتوسط، فـ”يتعين وقف إعادة الناجين إلى موانئ خطرة ووضع آلية انزال آمنة”، وفق نص البيان.

وأعادت المنظمتان الدوليتان التذكير بالظروف “بالغة السوء” التي يعيشها المهاجرون في ليبيا، في ظل استمرار “عمليات الاعتقال التعسفي والخطف للحصول على فدية وسوء المعاملة”.

كما سلطت المنظمتان الضوء على مشكلة إفلات المهربين والمجموعات المسلحة من أي عقاب أو مسؤولية عن عمليات خطف واحتجاز المهاجرين، مع اقرارهما بالجهود المبذولة من قبل السلطات الليبية لمعالجة هذا الأمر.

وجاء في البيان: “إذا استمرت ظاهرة اللامبالاة والافلات من العقاب، فسنشهد المزيد من الأحداث المأساوية في المستقبل”.