دي مايو: اعتقال نافالني غير مقبول ورد الفعل الأوروبي ضروري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو إن احتجاز المعارض الروسي أليكسي نافالني “أمر غير مقبول وسنواصل التأكيد على ذلك ايضا على المستوى الثنائي” بين روما وموسكو.

وأضاف دي مايو، مخاطبا مجلس النواب الاربعاء “لهذا السبب، نعتقد أن رد الفعل الأوروبي ضروري. إن إيطاليا، كما كررت علنًا، تعتبر ذلك غير مقبول وتطلب الإفراج الفوري عنه”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الايطالية الى أن “القضية تثير استياءً شديداً للرأي العام لدينا، وسوف نتابعها بأقصى درجات الاهتمام في جميع المحافل”.

وقال ان هذا الموقف “يشاطره العديد من قادة المجتمع الدولي. لقد أصدر الممثل السامي للاتحاد الاوروبي (جوزيب) بوريل بيانًا نيابة عن الدول الـ 27 الاعضاء لإدانة الاحتجاز وتجديد طلب الإفراج، معتبرا تسييس العدالة أمرا غير مقبول، حاثا على احترام حقوق الناشط وإطلاق سراح الصحفيين والمواطنين المحتجزين”.

وأضاف “على الطاولة الآن فرضية المزيد من الإجراءات التقييدية (ضد روسيا). نحن مستعدون لتقييمها”، و”من أجل مصداقية أداة العقوبات، نعتقد أنه من المناسب أن يكون لها أساس قانوني متين، مثل تجاوز حكم المحاكم الأوروبية في حالة الاستئناف”.

كما رأى دي مايو أنه “سيكون من الضروري أيضًا التفكير في التوقيت، وفقًا لتطورات القضية”.