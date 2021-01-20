دي مايو يرحب بتنصيب “الصديق المقرب” بايدن رئيسا للولايات المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو عن “تهانيه القلبية” للرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس، بينما يستعدان لأداء اليمين الدستورية اليوم في واشنطن.

واضاف دي مايو في تغريدة باللغة الإنجليزية “بداية جديدة لصديقنا المقرب وحليفنا وللديمقراطية الأمريكية”.

وأكد رئيس الدبلوماسية “الحرص على العمل مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن والإدارة الجديدة”.

وبدورها، رأت نائب وزير الخارجية، مارينا سيريني أن ادارة بايدن تمثل “عودة إلى التعددية، إلى التعاون بين الولايات المتحدة وأوروبا”.

وأشارت الى ان “الديمقراطية، تكافؤ الفرص، الحقوق، مكافحة الوباء ، التنمية المستدامة”،هي “قيم وأهداف مشتركة”، وقالت أمامنا ” تحديات كبيرة وآمال كبيرة في المستقبل”.