ايطاليا: 524 وفاة جديدة بكورونا وتسجيل 13571 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اعلنت وزارة الصحة الايطالية مساء اليوم الاربعاء عن 13571 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتسجيل 524 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

الوفيات المعلنة ترفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 83681 منذ بداية حالة الطوارئ في شهر شباط/فبراير 2020.

ووفق بيانات اليوم، تم إجراء 279762 مسحة اختبار (جزيئية ومستضدية) عن الفيروس. ويبلغ معدل الحالات الإيجابية مقارنة بعدد الفحوصات بـ 4.9% مرتفعا عن 4.1% المعلن امس.

ويوجد 2461 مريضًا في وحدات العناية المركزة بعد خروج 26 منها بين أمس واليوم.

وتماثل 25015 للشفاء من الوباء ليصل اجمالي المتعافين مليون و806 آلاف و932.