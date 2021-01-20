نتنياهو مهنئا بايدن: اتطلع للعمل معك على مواجهة التهديد الإيراني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إنه يتطلع الى العمل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لـ”مواجهة التهديد الإيراني”.

وقال في رسالة تهنئة: “أهنئ الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس على تنصيبكما التاريخي”.

وأضاف: “الرئيس بايدن، تسود بيننا صداقة شخصية دافئة منذ عشرات السنين. أتطلع إلى العمل معكم على تعزيز التحالف الإسرائيلي الأمريكي وعلى الاستمرار في توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والعالم العربي وعلى التعامل مع التحديات المشتركة وفي مقدمتها التهديد الإيراني”.

وتابع نتنياهو “أتمنى لكما النجاح التام. بارك الله الولايات المتحدة الأمريكية. بارك الله إسرائيل”.