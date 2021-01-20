عباس لبايدن: اتطلع للعمل معك من أجل السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس إنه يتطلع للعمل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل السلام والاستقرار.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان “هنأ الرئيس محمود عباس، الرئيس الامريكي جو بايدن بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الاميركية، ونائبته السيدة كاميلا هاريس، متمنيا لهما النجاح في مواجهة التحديات الكبرى”.

وأضاف الرئيس الفلسطيني: “اننا نتطلع للعمل سويا من اجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم”.

وتابع الرئيس الفلسطيني مؤكدا “استعداده لعملية سلام شاملة وعادلة تحقق اماني الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال”.