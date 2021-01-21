حفتر يستقبل وفدا ايطاليا في بنغازي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات في شرق ليبيا أن القائد العام لـ(الجيش الوطني)، الجنرال خليفة حفتر استقبل في مكتبه بمقر القيادة العامة في بنغازي وفداً من الحكومة الإيطالية يقوده رئيس وكالة المعلومات والأمن الخارجية الإيطالية (Aise)، الجنرال جاني كارافيللي

وأفادت مذكرة صدرت عن القيادة العامة بأن اللقاء جاء “في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين القيادة العامة والجمهورية الإيطالية، وتنفيذاً للمباحثات التي أجراها القائد العام مع رئيس الوزراء الإيطالي السيد جوزيبي كونتي خلال زيارته الأخيرة”.

ونوهت المذكرة بأنه تم خلال هذا اللقاء “تناول أوجه التعاون بين ليبيا وإيطاليا وتعزيز العلاقات بين الطرفين”، كما “تم الحديث عن سبل التعاون في ملفي مكافحة الإرهاب والهجرة الغير الشرعية والإجراءات الواجب اتخذاها من قبل الطرفين لمحاربة هذه الظواهر والقضاء عليها”.

ونقلت مذكرة القيادة العامة “تأكيد الوفد الإيطالي على دعم إيطاليا الكامل لإستقرار ليبيا ودعم العملية السياسية تمهيداً لإجراء انتخابات في نهاية هذا العام”، وعلي “دعم جهود اللجنة العسكرية 5+5 وتوحيد المؤسسات في ليبيا والجهود التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة”

وأختُتِم هذا اللقاء “بثناء القائد العام المُشير خليفة حفتر على جهود الجمهورية الإيطالية التي تبذلها للوقوف بجانب الشعب الليبي في حربه ضد الإرهاب وفي دعم استقراره سياسياً واقتصادياً “.