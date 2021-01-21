البابا يدين تفجيرات بغداد: “عمل وحشي لا معنى له”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أعرب البابا فرنسيس عن إدانته للتفجيرات التي وقعت صباح اليوم في ساحة الطيران ببغداد، واصفا الأمر بأنه “عمل وحشي لا معنى له”.

وفي برقية حملت توقيع وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، قال الحبر الأعظم إنه شعر “بحزن عميق للغاية لدى تلقي نبأ الهجمات التفجيرية”.

وذكرت البرقية أنه “في معرض إدانته لهذا العمل الوحشي الأخرق”، يصلي بيرغوليو “من أجل الضحايا المتوفين وعائلاتهم، ومن أجل المصابين، ولأجل أفراد أعمال الطوارئ المتواجدين هناك”.

وأبدى البابا ثقته بأن “الجميع سيواصلون العمل للتغلب على العنف بالإخاء والتضامن والسلام”، واختتم بطلب “بركة الله العلي لأجل هذه الأمة وشعبها”.

هذا ووفقا للتصريحات الأخيرة، فقد ارتفعت حصيلة تفجيرين انتحاريين وقعا صباح الخميس في سوق شعبي مكتظ بساحة الطيران وسط بغداد، إلى 32 قتيلا و110 جرحى، في هجوم أوقع أكبر عدد من الضحايا في العاصمة العراقية منذ ثلاث سنوات.