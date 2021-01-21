وزير ايطالي: نسعى لاتفاق عالمي لفرض ضرائب على الاقتصاد الرقمي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما– أكد وزير الاقتصاد الايطالي، روبرتو غوالتييري أن الرئاسة الإيطالية الدورية لمجموعة العشرين “ستلتزم بتلبية التوقعات العالية” لأعضاء المجموعة، و”سنعمل على التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي وتحديد سقفها الأدنى على المستوى العالمي”.

كما أبدى الوزير، مخاطبا الخميس منتدى حوار (B20) مع مجتمع الأعمال العالمي ضمن أعمال مجموعة العشرين، “الثقة الكاملة من أن التغيير في الإدارة الأمريكية يفتح فرصًا جديدة لإحياء التعاون عبر الأطلسي والتعاون الدولي”.

واردف “بينما نبقى واقعيين مدركين أن مجموعة العشرين هي مجموعة قائمة على الإجماع، الا انه من المؤمل التقدم في عدد من الموضوعات الحساسة والحاسمة، مثل الصحة العالمية وتغير المناخ والنمو المستدام “.