البابا للرئيس بايدن: تعزيز السلام والمصالحة في الولايات المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ تمنى البابا فرنسيس للرئيس الجديد للولايات المتحدة جو بايدن خلال السنوات المقبلة، أن يبني مجتمعًا على أساس القيم التاريخية للديمقراطية الأمريكية، وعلى “احترام حقوق وكرامة كل شخص، ولاسيما الفقراء”.

ووفقا للرسالة التي نشرتها إذاعة الفاتيكان، الخميس، فقد “رافقت صلاة البابا فرنسيس جوزيف بايدن في اليوم الذي تولى فيه مهام منصبه بواشنطن (أمس الأربعاء) وأقسم، أمام أعين العالم، بصفته الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية”.

وكتب الحبر الأعظم في الرسالة التي وصلت بالتزامن مع بداية حفل التنصيب، وسط القواعد الصارمة التي فرضها الوباء والإجراءات الأمنية الصارمة أيضًا: “أقدم لكم تمنياتي القلبية وأؤكِّد لكم صلاتي لكي يمنحكم الله الحكمة والقوة في ممارسة وظيفتكم الرفيعة”، كما “أتمنى أن يستمر الشعب الأمريكي تحت قيادتكم باستمداد قوته من القيم السياسية والأخلاقية والدينية السامية التي ألهمت الأمة منذ تأسيسها”.

ثم توجّه نظر البابا إلى “العمل الذي يجب أن يبدأه الزعيم الجديد للبيت الأبيض في البلاد، التي تنعي اليوم أكثر من أربعمائة ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، والتي أنهت مؤخرًا عامًا طُبع بالاحتجاجات والمناقشات العامة الساخنة والقضايا العرقيّة”.

وتمنى الأب الأقدس أن “يتَّسم هذا العمل بالعدالة والحرية واحترام الكرامة البشرية، وفي الوقت الذي تتطلب فيه الأزمات الخطيرة التي تعاني منها عائلتنا البشرية استجابات موحدة وبعيدة النظر، أدعو الله أن تسترشد قراراتكم بالحرص على بناء مجتمع مطبوع بالعدالة الحقيقية والحرية، مع الاحترام الدائم لحقوق وكرامة كل شخص، ولا سيما الفقراء والضعفاء والذين لا صوت لهم”.

واختتم بيرغوليو بمنح “البركة للشعب الأمريكي باسره، قائلا: بهذه المشاعر، أستمطر وفرة البركات عليكم وعلى عائلتكم وعلى الشعب الأمريكي الحبيب”.