أستاذة علم مناعة: تحورات فيروس كورونا تعقد تحقيق مناعة القطيع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بادوفا- حذرت خبيرة علم مناعة ايطالية من أن السلالات المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المسبب لوباء “كوفيد-19″، كتلك المكتشفة مؤخرا في كل من بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل، ستعقد عملية التوصل الى مناعة القطيع.

واشارت أستاذة علم المناعة في جامعة بادوفا، أنطونيلا فيولا الى انه “باستخدام لقاح فعال بنسبة 95٪ (فايرز أو مودرنا) يمكن التوصل الى مناعة مجتمعية بعد تطعيم 70% من السكان. وفي حالة استخدام لقاح أقل فعالية، يتعين تطعيم ما يقرب من 100%، وهو أمر غير ممكن في الوقت الحالي”.

ونوهت بأن دراسة علمية انجليزية بصدد النشر تشير الى انه “مع السلالات المتحورة لا يمكن تحقيق مناعة مجتمعية إلا من خلال اللقاحات الاكثر فعالية وتطعيم 82% من السكان، بينما تلك الاقل فعالية فهي ليست كافية حتى عبر حملة تطعيم تشمل نسبة 100% من السكان”.