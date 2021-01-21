ايطاليا: 521 وفاة جديدة بكورونا و14 ألف اصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اعلنت وزارة الصحة الايطالية مساء الخميس عن 14078 إصابة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتسجيل 521 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

الوفيات المعلنة مساء اليوم ترفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 84202 منذ بداية حالة الطوارئ الصحية في شهر شباط/فبراير 2020.

ووفق بيانات اليوم، تم إجراء 267567 مسحة اختبار (جزيئية ومستضدية) عن الفيروس. ويبلغ معدل الحالات الإيجابية مقارنة بعدد الفحوصات بـ5.3% مرتفعا عن 4.9% المعلن امس الاربعاء.

ويوجد 2418 مريضًا في وحدات العناية المركزة بعد أن غادرها 43 بين أمس واليوم. يشار الى أن مرضى العناية المركزة كانوا أكثر من 4 آلاف خلال ذروة الموجة الاولى للجائحة العام الماضي.

وتماثل في غضون الـ24 ساعة الماضية 20519 للشفاء من الوباء ليصل اجمالي المتعافين مليون و827 آلفا و451.