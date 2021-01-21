بيان أمريكي- أوروبي: الاتفاق بين الليبيين على آلية اختيار السلطة التنفيذية خطوة لتوحيد البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في بيان مشترك، أعربت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، عن ترحيبها “بتصويت منتدى الحوار السياسي الليبي لصالح آلية الاختيار لسلطة تنفيذية مؤقتة جديدة، والتي ستوجّه ليبيا نحو استحقاق الانتخابات الوطنية في 24 كانون الاول/ديسمبر 2021″، كونه “خطوة مهمة باتجاه وحدة ليبيا”.

ورأى البيان “إنّ قرار منتدى الحوار السياسي الليبي يؤكد مطالب الشعب الليبي الواضحة بأنّه آن الأوان لتغيير الوضع الراهن. ونحن نشجّع جميع الأطراف الليبية على التحرّك بشكل عاجل وبحسن نية للانتهاء من تبنّي حكومة موحدة وشاملة من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي. وكمشاركين في عملية مؤتمر برلين وشركاء دوليين لليبيا، سوف نقدّم دعمنا الكامل لجهود منتدى الحوار السياسي الليبي”.

وأشارت الدول الغربية الخمس في بيانها الى أنها “ترحّب أيضًا بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش مبعوثًا خاصًا للأمين العام لليبيا، وتعيين رايسيدون زينينغا منسقًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وجورجيت غانيون منسقًا مقيمًا ومنسقًا للشؤون الإنسانية، وسندعمهم بشكل كامل في أدوارهم المهمة. كما نُعرب عن امتناننا المستمر للممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، على قيادتها المستمرة لوساطة الأمم المتحدة إلى أن يتولّى السيد كوبيش منصبه”.

ونوه البيان المشترك بأنه “بعد مرور عام على مؤتمر برلين، نؤكد على الدور الحاسم للمجتمع الدولي في دعم الحل السياسي في ليبيا بالإضافة إلى شراكتنا المستمرة مع أعضاء عملية برلين”.

وأردف “نذكّر أعضاء عملية برلين بالالتزامات الجادة التي قطعناها على أنفسنا جميعًا في القمة قبل عام واحد، والتي عزّزها قرار مجلس الأمن رقم 2510. وعلى وجه الخصوص، يجب أن نواصل دعم وقف إطلاق النار، واستعادة الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وإنهاء التدخل الأجنبي السام الذي يقوض تطلعات جميع الليبيين لاستعادة سيادتهم واختيار مستقبلهم سلميّا من خلال انتخابات وطنية”.

ورأت الدول الخمس أنه “من الأهمية بمكان أن تدعم جميع الجهات الفاعلة الليبية والدولية الخطوات نحو التنفيذ الكامل للاتفاق الليبي لوقف إطلاق النار الموقع في 23 تشرين الاول/أكتوبر من العام الماضي، بما في ذلك الفتح الفوري للطريق الساحلي وإبعاد جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب”.