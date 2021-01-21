قادة يمين الوسط لـ ماتاريلا: يستحيل لهذا البرلمان أداء مهامه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى قادة أحزاب تحالف يمين- الوسط المعارض، خلال لقاء مع رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا الخميس “استحالة” اداء البرلمان لمهامه، في اشارة الى عدم تمكن الحكومة من الحصول على الاغلبية المطلقة في تصويت على الثقة بمجلس الشيوخ الثلاثاء الماضي اثر انسحاب حزب ماتيو رينزي (ايطاليا حية) من الائتلاف الحاكم.

وأعرب ماتيو سالفيني (الرابطة) وجورجيا ميلوني (اخوة ايطاليا) وأنطونيو تاياني (فورتسا ايتاليا) لرئيس الجمهورية – نيابة عن يمين الوسط بأكمله – عن “قلقهم الكبير” بشأن الوضع السياسي الراهن في إيطاليا، حيث “إن تصويت يوم الثلاثاء وثق هشاشة الأغلبية”، في وقت “تلقي حالة الطوارئ الصحية والاقتصادية بتداعياتها على العائلات والشركات”.

وأبدى قادة يمين الوسط-حسبما جاء في مذكرة مشتركة لم تشر صراحة لطلب اجراء انتخابات نيابية مبكرة، “قناعة بأنه من المستحيل العمل في هذا البرلمان” بوضعه الحالي.