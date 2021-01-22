حزب رينزي يدعو الائتلاف الحاكم للحوار دون تحفظات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب برلمانيو حزب (ايطاليا حية) المنسحب من الائتلاف الحاكم عن الرغبة في الدخول متحدين في حوار مع الائتلاف دون تحفظات وفيتو سياسي.

وأشار برلمانيو حزب السيناتور ماتيو رينزي في مذكرة الجمعة الى أنهم يتابعون “بقلق الجمود المؤسسي السائد هذه الأيام ، والوضع الصحي الصعب والبيانات الاقتصادية الدرامية”؛ ويؤكدون “بقوة الحاجة التي تم التعبير عنها بالفعل خلال النفاش البرلماني، لحل سياسي يمتد الى نهاية الدورة التشريعية (آذار/مارس 2023) ويقدم رؤية لإيطاليا للسنوات القادمة”.

وقد اعلنت حركة خمس نجوم، خليفة الحزب الديمقراطي في الائتلاف الحاكم، أنها اغلقت دون رجعة باب الحوار مع رينزي، باعتبار أنه “غير جدير بالثقة”.

ويسعى الائتلاف الى توسيع أغلبيته البرلمانية في مجلس الشيوخ الى حوالي 170 سيناتورا لضمان الاستقرار السياسي (الاغلبية المطلقة هي 161) الى نهاية الدورة الحالية، وهو أمر لا يزال يبدو من الصعب بلوغه خلال هذه الايام، حسبما يرى قادة الحزب الديمقراطي.