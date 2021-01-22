مصدر أوروبي: قضية ريجيني على طاولة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعلن مصدر أوروبي مطلع أن قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي وُجد مقتولاً في مصر قبل أعوام، ستُبحث يوم الاثنين القادم أثناء اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد في بروكسل.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الهدف من النقاش هو الاستماع إلى إحاطة بهذا الشأن من قبل وزير خارجية إيطاليا والوصول إلى استنتاجات محددة والتشاور فيما يجب اتخاذه من خطوات قادمة.

لكن المصدر أكد أن الدول الأعضاء هي صاحبة القرار النهائي بشأن الخطوات القادمة تجاه مصر، فـ”هذه القضية هامة بالنسبة لإيطاليا وللاتحاد الأوروبي ايضاً”، وفق كلامه.

وعبر المصدر عن توصل الأوروبيين لقناعة مفادها بأن تطورات قضية ريجيني يجب أن تؤخذ في الحسبان لدى الحديث عن مستقبل العلاقات مع القاهرة.

هذا وتتهم السلطات الإيطالية نظيرتها المصرية بتمييع القضية ومحاولة التنصل من مسؤوليتها عن مقتل ريجيني.