مسؤول فاتيكاني: حوار من أجل عالم خال من الأسلحة النووية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ دعا مسؤول فاتيكاني الى إقامة حوار من أجل عالم خال من الأسلحة النووية.

وفي مقابلة مع موقع (فاتيكان نيوز) الجمعة، أوضح أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول المونسنيور پاول ريتشارد غالاغر، أن “استخدام الطاقة النووية لأهداف حربية هو غير أخلاقي وكما هو أيضا امتلاك الأسلحة النووية”.

وذكّر المونسنيور غالاغر بأن “البابا فرنسيس أطلق في 24 تشرين الثاني/نوفمبر عام ٢٠١۹ أمام نصب تذكار السلام في هيروشيما صرخة من أجل عالم حر بالكامل من الأسلحة النووية”، وأنه “بعد 11 شهراً، وبالتحديد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي تم التصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية التي تدخل حيز التنفيذ في 22 كانون الثاني/يناير الجاري”.

وشرح المسؤول الفاتيكاني أنه “حتى اعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية، لم تكن هناك أداة قانونية دولية تمنع بشكل واضح مثل هذه الأسلحة، ودخولها حيز التنفيذ “يسد هذه الفجوة” بين الأنواع المختلفة لأسلحة الدمار الشامل”.

وذكر مسؤول العلاقات مع الدول أن “الهدف الرئيسي للمعاهدة هو حظر الأسلحة النووية بشكل قاطع ووضعها في نفس فئة أسلحة الدمار الشامل الأخرى مثل الأسلحة الكيمائيّة والبيولوجية المحظورة. وبهذا الشكل تضع المعاهدة الأسلحة النووية أيضًا ضمن تلك الأسلحة التي يجب مراقبة استخدامها وحيازها باستمرار ونزع الشرعية عنها”.

ولفت الى أن “هذا أحد أسباب التزام الكرسي الرسولي من أجل دخول المعاهدة قيد التنفيذ ومشاركته الناشطة في عملية صياغتها. ولذلك يذكر العديد من أحكامها بشكل مباشر أو غير مباشر بمحورية الشخص البشري والنموذج الإنساني والروابط الوثيقة للمعاهدة مع السلام”.

كما سلط المونسنيور غالاغر الضوء على أن “من الضروري مواصلة العمل بالتزام جميع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية؛ وكذلك بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة الضغوطات ضد التعددية والتغلب على ديناميكيات الشك وانعدام الثقة. من ثم هناك جانب مهم آخر، يُعترف به بشكل كامل في معاهدة حظر الأسلحة النووية: أهمية التربية على السلام ونزع السلاح بجميع أشكاله، وزيادة التوعية حول مخاطر وعواقب الأسلحة النووية للجيل الحالي ولأجيال المستقبل”.

واشار المسؤول بالكرسي الرسولي الى أن “التربية والتوعية أيضاً تمثلان جزئين مُهمَّين يسهمان في تكوين فسيفساء لعالم خالٍ من الأسلحة النووية ويتطلبان التزامًا بمبادرات مهمة من أجل تعزيز ثقافة ترفض هذه الأسلحة؛ ثقافة الحياة والسلام، ثقافة العناية”.

وفي معرض حديثه عن “الردع” وكيف أن حالة الطوارئ التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا، قال أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول إن “هذا الوباء يعلمنا كثيراً: في الواقع، أحد الدروس التي يمكننا أن نتعلمها هي أهمية إعادة النظر في مفهومنا للأمن. إذ لا يمكن أن يقوم السلام والأمن الدوليان على أساس التهديد بالتدمير المتبادل أو الإبادة الكاملة، ولا على الحفاظ على توازن القوى أو تنظيم العلاقات من خلال استبدال “قوة القانون” بـ”قانون القوة”.

وذكر أنه “بالتالي يجب بناء السلام والأمن على الحوار والتضامن، والعدالة، والتنمية البشرية المتكاملة، واحترام حقوق الإنسان الأساسية، والعناية بالخليقة، وتعزيز البُنى التعليمية والصحية، وبناء الثقة بين الشعوب”.

وخلص المسؤول الفاتيكاني للعلاقات مع الدول إلى القول إنه “من هذا المنظور، من الضروري أن نذهب أبعد من الردع النووي. إن تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية هو جزء من هذه الاستراتيجية المستقبليّة المبنيّة على المعرفة بأن جميع الأشياء مرتبطة ببعضها البعض، في منظور الإيكولوجيا المتكاملة الذي حدده جيدًا البابا فرنسيس في الرسالة العامة “كُن مُسبّحًا”؛ وبالتالي فإن معاهدة حظر الأسلحة النووية تسير في هذا الاتجاه؛ ولا يمكن بناء هذه الاستراتيجية إلا من خلال حوار موجه بشكل ثابت نحو الخير العام وليس نحو حماية المصالح الخفيّة أو الخاصة”.