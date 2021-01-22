منظمة إنسانية: 130 مهاجراً في خطر خارج المياه الليبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت منظمة إنسانية إن هناك 130 مهاجراً في خطر خارج نطاق المياه الدولية الليبية.

وكتبت منظمة (Mediterranea Saving Humans) غير الحكومية في تغريدة على مدونة (تويتر)، الخميس، أن “مشروع (Alarm Phone) تلقى هذا الصباح نداء استغاثة من زورقين يواجهان محنة خارج المياه الإقليمية الليبية”.

وأضافت المنظمة الإيطالية أن “130 شخصًا يخاطرون بحياتهم في محاولتهم الهرب من رعب معسكرات الاحتجاز” في ليبيا، مبينة أنه “تم إبلاغ جميع السلطات المعنية بالأمر، بالإضافة إلى سفينتنا (أوشن فايكنغ)، المتواجدة في المنطقة حاليا”. واختتمت بالقول: “فلننقذهم!”