إيطاليا: هبوط مؤشر إصابات كوفيد بعد 5 أسابيع من الإرتفاع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال المعهد الإيطالي العالي للصحة في مسودة تقريره الأسبوعي، إن مؤشر (Rt) لإنتشار وباء كوفيد 19 في ظل الإجراءات الوقائية، شهد تناقصاً بعد 5 أسابيع من الإرتفاع.

وأوضحت مسودة التقرير الأسبوعي لرصد غرفة التحكم التابعة للمعهد العالي للصحة، أن ارتفاع مؤشر (Rt) في إيطاليا قد توقف”، وأنه “في الفترة من 30 كانون الأول/ديسمبر 2020 إلى 12 كانون الثاني/يناير 2021، كان متوسط المؤشر 0.97″، وهو “الانخفاض الأول بعد 5 أسابيع من النمو”.

وذكرت المسودة أنه “استنادا لمعطيات الأسبوع الممتد من 11 إلى 17 كانون الثاني/يناير الجاري، فإن هناك “تسع مقاطعات في البلاد معرضة لخطر كبير لحالة إنتشار للوباء قد يتعذر السيطرة عليها”.