إيطاليا: 13633 إصابة بكوفيد و472 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن، وقوع 13,633 إصابة بوباء كوفيد 19 وتسجيل 472 حالة وفاة في أنحاء البلاد في الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفق بيانات وزارة الصحة المتاحة على موقع الدفاع المدني أيضا، فقد “تم الإعلان عن 13,633 إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا اليوم الجمعة”، لـ”تنخفض عن الحالات الـ14078 التي تم تسجيلها أمس”.

وقال التقرير الصحي الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ، إنه “مقارنة بيوم أمس، تم تسجيل 472 حالة وفاة أخرى، ليرتفع الإجمالي لعديد الضحايا إلى 84674 منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بوباء كوفيد 19”.