مسؤول أمني إيطالي: لا قلق من الإستعلاء العرقي بل أقصى حذر منه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد مسؤول أمني إيطالي، أنه “لا قلق من النزعة الإستعلائية، بل لدينا أقصى حذر منها”، تعليقاً على اعتقال أحد أتباع هذا المبدأ من أعضاء اليمين المتطرف، في مدينة سافونا (شمال) صباح اليوم الجمعة.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية، قال رئيس جهاز مكافحة التطرف والإرهاب الداخلي، إيوجينيو سپينا، إن “ظاهرة الإستعلاء العرقي ولدت بالتأكيد في الولايات المتحدة والدول الأنجلو سكسونية ثم انتشرت في كل مكان تقريبًا. يمكننا القول أن هذه الجماعات ما تزال تتخذ خطواتها الأولى، وتلوح لدينا مواقف مختلفة حاليًا، لكنها في حالة جنينية”.

وأكد سپينا أنه “يمكننا القول في هذه المرحلة إن هذا الظاهرة تحت السيطرة، مع كل الصعوبات التي يمكن مواجهتها في البحث عن اتصالات في محادثات تقتصر على خمسة أو ستة أشخاص على منصات سرية توفر إخفاء الهوية”.

وتابع: “نحاول بذل قصارى جهدنا، والتزامنا عند أقصى حدوده في هذا الاتجاه”، لكن “هذا الجانب بدأ للأسف يكتسب أهمية منذ ثلاث سنوات فقط وحتى الآن”، إلا أنه “يجب ألا نقلق، لكن يجب ألا نقلل من شأنه أيضاً. نحن شرطة وقائية وسنبذل قصارى جهدنا طالما كنا نستطيع”.

وذكر المسؤول الأمني أن “المعركة ضد نزعة تفوق البيض والإرهاب الداخلي، التي أثارها الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه الافتتاحي أيضًا، مهمة”، واختتم مشددًا على أن “عملية مكافحة الإرهاب اليوم هي نشاط ولد منذ أشهر، ولا يتزامن والأحداث التي وقعت في أمريكا”.