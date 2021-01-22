مسؤول صحي إيطالي: الحديث مبكر عن سلالة فرنسية لفيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول صحي إيطالي، إنه “لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن السلالة الفرنسية”، لفيروس كورونا، وذلك بشان فرضية أن جنساً جديداً للفيروس يمكن أن يفسر الزيادة المطردة بحالات الإصابة في فرنسا.

وأضاف مستشار وزير الصحة لحالة طوارئ كوفيد 19، ڤالتر ريتشاردي في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية الجمعة، أن “الزملاء في بلاد عبر الألب يحاولون فهم الأمر، والتحقق مما إذا كانت طفرة جديدة للفيروس المستجد أم جزء من المتغيرات التي تم تحديدها أصلاً”.

واشار أستاذ مادة الوقاية في الجامعة الكاثوليكية بروما، الى أنه “مع ذلك، فإن الحقيقة تكمن في أننا يجب أن نسرّع عملية ​​التطعيم لأنه كلما طالت مدة انتشار الفيروس فقد تظهر سلالات أكثر خطورة”.

وذكر ريتشاردي أنه “شخصياً، لا أؤمن بأن الأمر يتعلق بسلالة جديدة، لكنها فرضية، ففي هذا البلد لم يكونوا بارعين بشكل خاص في إدارة حالة طوارئ الوباء”، حيث “أصيب عديدون من أفراد الكوادر الصحية”، الأمر الذي “يجعلني أفكر بالحجر في المستشفيات”.

وخلص المسؤول الصحي مؤكدا أن “الإجابات الحقيقية لن تصل إلا عندما تتوفر لدينا جميع بيانات التحليل المتعمق الذي يقوم به الزملاء الفرنسيون”.