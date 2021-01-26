وصول رئيس البعثة الإسرائيلية إلى الرباط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية وصول السفير ديفيد جوفرين إلى الرباط اليوم لشغل منصب رئيس البعثة الإسرائيلية في المغرب.

وقالت الخارجية في بيان إن السفير الإسرائيلي وصل “بعد عشرين عاما من إغلاق السفارة الإسرائيلية في المغرب”. وأضافت “إن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع المغرب وعودة الدبلوماسيين الإسرائيليين إلى الرباط هو يوم احتفالي لدولة إسرائيل ووزارة الخارجية الإسرائيلية”.

وتابعت الوزارة “سيعمل رئيس مكتب الاتصال، السفير ديفيد جوفرين، مع موظفيه، من أجل التقدم المستمر للعلاقات الثنائية في جميع المجالات، بما في ذلك كل ما يتعلق بالحوار السياسي والسياحة والاقتصاد والعلاقات الثقافية”.