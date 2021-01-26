وزير دفاع إيطاليا في أفغانستان: سنبقى هنا طالما كان ضرورياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

هيرات – أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينتزو غويريني خلال زيارته للقوات الإيطالية في أفغانستان، القول: “سنبقى هنا طالما كان ضرورياً”.

وأضاف الوزير غويريني في كلمة ألقاها خلال الزيارة، أن “إيطاليا موجودة في أفغانستان منذ عشرين عامًا، مع الناتو من خلال التزام ضخم ومتنوع من حيث الرجال والوسائل. أولاً مع مهمة إيساف، التي تم إطلاقها نهاية عام 2001 ثم، منذ عام 2015، بمهمة التدريب، المشورة والمساعدة التي تتمثل مهمتها في ضمان أنشطة التدريب والمساعدة والاستشارات للمؤسسات وقوات الأمن المحلية في المنطقة الغربية للبلاد”.

وأشار وزير الدفاع الى أنه “في السنوات الأخيرة، تحركت أفغانستان تدريجياً نحو إعادة الإعمار، لكن لا يزال الإرهاب يشكل تهديدا واسع النطاق، وحركات التمرد مستمرة ومتواجدة دائمًا بقدرات هجومية في العديد من مناطق البلاد”.

وذكر الوزير أن “الهجمات الارهابية التي طالت افراد مؤسسات الدولة وقوات الامن المحلية والسكان كتلك التي وقعت في محافظة قندوز الشمالية واوقعت عشرات القتلى، هي شهادة مأساوية على ذلك”.

وأوضح غويريني أن “الصعوبات السياسية والقضايا الاجتماعية لا تغيب في بلد نعتزم الاستمرار بالمساعدة في توطيد هيكله المؤسسي، ومن أجل تطوير أفغانستان ذات سيادة، موحدة وديمقراطية”، فـ”نحن نعلم جيدًا مدى تأثير وجود قواتنا المسلحة في أفغانستان، الذي كان ولا يزال مهمًا في سياق الجهد الدولي لإعادة ولادة هذا الشعب المعذب”.

وخلص الوزير المنتمي للحزب الديمقراطي، الى القول إنه “في هذا الصدد، فإن موقف إيطاليا تجاه أي انسحاب سابق لأوانه لقواتنا يظل كما هو: طالما كان ذلك ضروريًا وطالما كانت المؤسسات والشعب الأفغاني يطلبان منا، فسنبقى في البلد، في امتثال كامل للالتزامات التي تعهدنا بها”.