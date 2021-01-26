افتتاح قنصلية إسرائيلية في دبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية افتتاح قنصلية إسرائيلية عامة في دبي بالإمارات العربية المتحدة بعد ايام قليلة من افتتاح سفارة مؤقتة في أبو ظبي.

وقالت الخارجية في بيان ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الثلاثاء: “افتتحت القنصلية العامة الإسرائيلية في دبي اليوم بوصول القنصل العام إيلان شتولمان إلى الإمارات”.

وأضافت “تتمثل المهمة الرئيسية للقنصلية العامة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والعمل على تعزيز العلاقات السياحية والطيران بين البلدين”.

وتابعت “سوف تحتل التكنولوجيا العالية الإسرائيلية، ومجموعة المجالات التي تعمل فيها، مكانة مركزية في عمل القنصلية العامة في دبي”.

وقال وزير الخارجية غابي أشكنازي: “لقد أكمل وصول رؤساء البعثات الإسرائيلية إلى المغرب ودبي الخطوة الأولى والمهمة لفتح سفارات إسرائيلية جديدة في المنطقة في إطار اتفاقات إبراهيم”.

وأضاف “إن افتتاح أربع بعثات دبلوماسية جديدة في الشرق الأوسط من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية هو شهادة حية على التغيرات التي تحدث في المنطقة وعلى السلام الدافيء بيننا وبين دول المنطقة”.

وتابع “في غضون ستة أشهر، قمنا بزيادة عدد البعثات الإسرائيلية الرسمية من اثنتين إلى ست، مما يرمز أكثر من أي شيء آخر إلى مركزية وزارة الخارجية في عمليات التعاون التجاري والاقتصادي والاستراتيجي والأمني بيننا وبين جيراننا”.